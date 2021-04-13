أفغانستان تسجل 128 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة 57 ألفًا و492 إصابة.



وأوضحت الوزارة -وفقًا لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 3 وفيات جراء الإصابة بالفيروس أمس؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد إلى 2532 وفاة.



وأشارت إلى تعافي 8 أشخاص من الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين حتى الآن إلى 52 ألفا و13 شخصًا، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة بالفيروس المعروفة إلى 2947 حالة.