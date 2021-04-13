 أفغانستان تسجل 128 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أفغانستان تسجل 128 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

كابول - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 1:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 1:36 م
أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة 57 ألفًا و492 إصابة.

وأوضحت الوزارة -وفقًا لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 3 وفيات جراء الإصابة بالفيروس أمس؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد إلى 2532 وفاة.

وأشارت إلى تعافي 8 أشخاص من الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين حتى الآن إلى 52 ألفا و13 شخصًا، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة بالفيروس المعروفة إلى 2947 حالة.

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