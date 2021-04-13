 ارتفاع مبيعات «جيفودان» السويسرية لمكسبات الطعم والرائحة خلال الربع الأول - بوابة الشروق
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ارتفاع مبيعات «جيفودان» السويسرية لمكسبات الطعم والرائحة خلال الربع الأول

برن - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 9:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 9:42 ص

أعلنت شركة "جيفودان" السويسرية لصناعة مكسبات الطعم والرائحة، اليوم الثلاثاء، نمو مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.4% سنويا إلى 1.67 مليار فرنك سويسري مقابل 1.62 مليار فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت أغلب منتجات الشركة وأسواقها نموا جيدا، حيث وصل معدل نمو المبيعات في أقوى أسواقها إلى 14.5% سنويا بعد حساب المتغيرات الموسمية.

وقال جيل أندريه الرئيس التنفيذي للشركة: "نرى استمرارا للطلب القوي في مختلف قطاعات عملنا والتي كانت أقل تأثرا من جائحة فيروس كورونا المستجد، مع تحسن الأحوال في القطاعات التي كانت أكثر تأثرا بالجائحة".

وقالت الشركة إنها تستهدف تحقيق نمو أساسي للمبيعات بنسبة تتراوح بين 4 و5% خلال العام المقبل، مع نمو التدفقات النقدية بنسبة لا تقل عن 12%.


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