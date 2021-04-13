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ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ولاية البليدة الجزائرية "شمال".
وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر - في بيان - أن مركز الهزة تحدد في 13 كلم جنوب شرق منطقة الأربعاء بولاية البليدة.