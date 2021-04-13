 هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر تضرب ولاية البليدة الجزائرية - بوابة الشروق
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هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر تضرب ولاية البليدة الجزائرية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 8:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 8:35 م

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ولاية البليدة الجزائرية "شمال".

وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر - في بيان - أن مركز الهزة تحدد في 13 كلم جنوب شرق منطقة الأربعاء بولاية البليدة.

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