تسجيل أعلى إصابات بكورونا بمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسجيل أعلى إصابات بفيروس كورونا بمناطقها،وحذرت من كارثة صحية جراء ذلك.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان لها اليوم الثلاثاء بث على صفحات الادارة موقع فيسبوك، إن عدد الإصابات التي سجلت اليوم بفيروس كورونا بلغ 319 إصابة، وهي أكبر حصيلة للإصابات اليومية منذ تسجيل أول إصابة في شهر مارس العام الماضي.

ومع إعلان الحالات الجديدة، بلغ عدد المصابين بالفيروس في مناطق الإدارة الذاتية، 12756 حالة منها 432 حالة وفاة و 1382 حالة تماثلت إلى الشفاء.

ودخل اليوم قرار الإعلاق الكلي في مناطق الادارة الذ اتية والذي يستمر لمدة 10 أيام نتيجة تزايد الإصابات والوفيات.

ووجهت الإدارة الذاتية أمس الاثنين نداءً عاجلاً إلى المنظمات الصحية الدولية لمنع حدوث كارثة انسانية جراء تفشي الفيروس على نحوٍ خطير يصعب السيطرة عليه في المنطقة.

وتسيطر الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على قسم من ريف حلب الشرقي واغلب محافظة الرقة اضافة الى ريف دير الزور الشرقي والتي تعرف بشرق الفرات وكذلك على محافظة الحسكة ، وبقدر عدد سكان تلك المناطق بحدود 5 مليون نسمة وتشكل نسبة حوالي 27 بالمئة من مساحة سوريا التي تبلغ 185 الف كيلو متر مربع .