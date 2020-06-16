وزير خارجية روسيا يصل طهران اليوم لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين

وصل وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن قضايا تشمل كيفية إنقاذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وأفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية، بأن لافروف سيلتقى بنظيره الإيراني جواد ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني، مضيفة أنه من المتوقع مناقشة الهجوم السيبراني الذي تعرضت له منشآة نووية في وسط إيران.

واتهمت طهران إسرائيل بارتكاب "عمل إرهابي" لتخريب مفاوضات فيينا، المقرر أن تستكمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن ثم الاتفاق النووي مع القوى العالمية الخمس وألمانيا.