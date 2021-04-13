الهجرة الدولية: عودة 160 مهاجرا إثيوبيا إلى ديارهم من اليمن

قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن 160 مهاجرًا إثيوبيًا عادو إلى ديارهم بأمان من اليمن، وهذا بعد يوم واحد فقط من رحلة محفوفة بالمخاطر عبر خليج عدن أودت بحياة العشرات من الأشخاص، بما في ذلك ما لا يقل عن 16 طفلاً.

وأضافت المنظمة في بيان، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، "لا يزال أكثر من 32 ألف مهاجر، معظمهم من إثيوبيا، عالقين في مختلف أنحاء اليمن في ظروف قاسية، ومميتة في كثير من الأحيان".

وقال جيفري لابوفيتز، مدير العمليات وحالات الطوارئ في المنظمة الدولية للهجرة، "أصبحت ظروف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن مأساوية لدرجة أن الكثيرين يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى الاعتماد على المهربين للعودة إلى ديارهم".

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنه منذ مايو 2020 عاد أكثر من 11 ألف مهاجر إلى القرن الأفريقي عبر رحلات قوارب خطرة "بمساعدة مهربين عديمي الضمير".

وأضاف لابوفيتز "يوفر برنامج العودة الإنسانية الطوعية شريان حياة لأولئك الذين تقطعت بهم السبل في بلد يشهد الآن عامه السابع من الصراع والأزمات، نحن ندعو جميع الحكومات على طول طريق الهجرة للعمل معاً ودعم جهودنا للسماح للمهاجرين بفرص آمنة وكريمة للعودة إلى ديارهم".

وأشار البيان إلى أن جائحة كورونا تسببت أيضاً في انخفاض عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن من 138 ألف شخصً في عام 2019 إلى ما يزيد قليلاً عن 37 ألفًا في عام 2020، غير أن المخاطر التي يواجهونها تستمر في الارتفاع.

ومنذ أكتوبر 2020، وفي عدن فقط، سجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 6 آلاف مهاجر يحتاجون إلى الدعم للعودة بأمان إلى ديارهم.