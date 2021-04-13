تايلاند تعتقل 15 مهاجرا غير شرعي قادمين من ميانمار

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أفاد مسئول تايلاندي بأن دورية عسكرية اعتقلت 15 مهاجرا غير شرعي من ميانمار، اليوم الثلاثاء، بالقرب من قرية "فو نام رون" بمقاطعة موانج التايلاندية.

وأوضح المسئول - حسبما أوردت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية - أن المهاجرين لم يحملوا أي وثائق سفر أو وثائق تحديد هوية، وتم نقلهم إلى قسم شرطة موانج، وتم اتهامهم بدخول تايلاند بطريقة غير قانونية.

وأشار المسئول التايلندي إلى أن الاضطرابات المستمرة في ميانمار هي السبب وراء استمرار وصول المهاجرين إلى تايلاند.

وقال المهاجرون، بحسب الصحيفة، إنهم غادروا مدينة داوي في ميانمار يوم السبت الماضي وعبروا حدود قرية "فو نام رون" صباح اليوم.