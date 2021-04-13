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رئيس لبنان يتهم الحريري بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
بيروت - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 10:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 10:52 ص

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يمثل تناقضا لفكرة حكومة الاختصاص باعتبار أن "الحريري" رئيس حزب سياسي هو "تيار المستقبل".

وأشار الرئيس اللبناني -في حديث لصحيفة (الأخبار) اللبنانية بعددها الصادر اليوم- إلى أن هناك أسبابا تمنع تشكيل الحكومة الجديدة، وأن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري هو وحده الذي يعرفها ولا يبوح بها.

وأضاف: "هو (الحريري) يعرف جيدا أن زياراته الخارجية الكثيرة لا تؤلف حكومة، وهو يقوم بها طلبا لمساعدة ما، يمكننا أن نستنتج ما هي، ولم تأته بعد، هو يقول إنه يؤلف الحكومة ولكنه منذ تكليفه لم يقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية كاملة، ومن ناحيتنا لم نكن سلبيين أبدا في التعاطي".

وتابع: "هناك بشكل خاص تغييب لأسماء وزراء حزب الله في التشكيلة الحكومية، في المرة الوحيدة التي قدم الحريري فيها أسماء قال إنها للحزب، استقصيت الأمر فسمعت نفيا من الحزب أن يكون قد سلم رئيس الوزراء المكلف أي أسماء".

واعتبر الرئيس اللبناني أن الدستور يعطيه الحق بالتوقيع على كل ما يتعلق بتكوين السلطة في البلاد، مضيفا "صحيح أن بالي مشغول لكن ضميري مرتاح".

من ناحية أخرى، أكد عون أن لبنان "لن يخضع للابتزاز في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل"، مشددا على أن أي بحث في مسألة الحدود البحرية، توسيعا أو تثبيتا، يأتي في سياق سيادي لبناني بحت.

وقال الرئيس اللبناني: "الإسرائيليون يفاوضون بشروط فإما أن نقبل بما يريدون فرضه عنوة، وإما يوقفون التفاوض، هذا ابتزاز لن أخضع له".


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