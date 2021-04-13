تامر محسن: مسلسل لعبة نيوتن تجربة صادقة وفيها مجهود كبير

علق المخرج تامر محسن، على اختير اسم «لعبة نيوتن» لمسلسله الجديد، قائلًا: «الأسماء بتبقى لعبة مع المشاهد.. وعارف أن مع الحلة هيفهموا المقصود من الاسم.. وفي علاقة بين قوانين نيوتن للحركة والمسلسل إن لكل فعل رد فعل، ورد الفعل هو المحرك للمسلسل».

وقال خلال لقاء لبرنامج «مساءdmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، إن المسلسل سيشهد مفاجأت وتغير في مصائر الشخصيات، موضحًا أن الممثلين أرهقوه وهو أرقهم ليخرج العمل بالصورة التي تليق للمشاهد.

وأضاف أنه يفضل الممثل الذي يكون لديه رؤية ويناقش، مشيرًا إلى اختياره للمثلين الأقرب للأدوار التي تدور حولهم أحداث المسلسل، والأحب لديه في أدائهم وطريقة تمثيلهم.

وتابع: «المسلسل تجربة صادقة وفيها مجهود كبير فيه حكي حدوتة بها قدر كبير من المنطق»، مضيفًا أن الأهم في العمل الدرامي هو السيناريو القصة.

وذكر أنه كان يستمع بالكثير من المشاهد عندما يشاهدها، خاصة وأن فريق العمل كانوا يساعدون بعضهم ويخرجون أفضل ما في الآخر، معلقًا أنه محظوظ بالعمل مع تلك المجموعة.

وأشار إلى تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أنه لحق بالتصوير قبل غلق الدول لمنافذا الجوية بعد أزمة كورونا.

ولفت إلى أن من أصعب ما مر به في هذا العمل هو حاجته للمثلين الأمريكان الذين صور معهم بعض المشاهد في الولايات المتحدة لاستكمال مشاهدهم في مصر إلا أنه قد فرض وقتها حظر الطيران لظروف الجائحة.

وأوضح أن المنتجين لم يغامروا بالعمل وانتظروا حتى فتح الخطوط الجوية من جديد، لهذا تأخر المسلسل ولم يتمكن من اللحاق بالموسم الرمضاني الماضي، متابعًا: «كان قرارهم مش هنبوظ المسلسل وهنعمل الحاجة اللي بنحلم بيها.. ومرهق مشروع يفضل واقف لكن بعد كده اتفتح المجال الجوي وصورنا».

وروى موقف طريف عن طلبه من ممثل مصر أمريكي القدوم ما يقرب من 4 مرات لتصوير المشاهد المتبقية له في مصر عند سماعه أخبار بقرب غلق الخطوط الجوية، مضيفًا أن الجمهور سيشهد ممثل موهوب يدعى «آدم الشرقاوي».

وتوجه بالشكر لجميع القائمين على العمل، معقبًا: «الناس دي مخلصة للمشروع وذكاء من العاملين والممثلين أنهم يساعدوا بعض أن المشهد يطلع حلو».