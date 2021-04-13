يضم العالم في جوفه وظاهره كنوز أثرية مهيبة وتحف فنية عديدة بل ومعالم لم يقل رونقها رغم مرور الزمن، كل منها تحوي وتحمل قصتها وأسرارها الخاصة، فوراء كل اكتشاف ومعلم حكايات ترجع لعصور بعيدة وأمكنة مختلفة، على رأسها تلك القطع الفريدة والمعالم التاريخية المميزة في بلادنا، صاحبة الحضارة الأعرق في التاريخ، والتي ما زالت تحتضن أشهر القطع والمعالم الأثرية في العالم.

لذلك، تعرض لكم "الشروق"، في شهر رمضان الكريم وعلى مدار أيامه، حلقاتها اليومية من سلسة "قصة أثر"، لتأخذكم معها في رحلة إلى المكان والزمان والعصور المختلفة، وتسرد لكم القصص التاريخية الشيقة وراء القطع والمعالم الأثرية الأبرز في العالم بل والتاريخ.

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قناع ذهبي مرصع بأحجار كريمة، صمم بعناية ودقة، ليكون تحفة فنية بارزة، وقطعة أثرية مميزة، أصبحت الأشهر في التاريخ، منذ اكتشافها قبل ما يقارب المائة العام، في وادي الملوك بمدينة الأقصر، داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون، لتخلد ذكراه ضمن خمسة آلاف قطعة أثرية أخرى، وتجعله الملك الفرعوني الأول الذي يشتهر بسبب اكتشاف مقبرته التاريخية، التي أبهرت العالم، لا لإنجازاته وانتصاراته كباقي ملوك مصر القديمة.

واليوم، وبعد مائة عام من اكتشافه، ما زال القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون يشغل بال العالم وتلفت أخباره أنظارهم، إذ بات يترقب المواطنين في معظم الدول الحدث الأضخم لنقل قناع الملك وموميائه وتوابيته الذهبية الخالصة إلى المتحف المصري الكبير، من خلال الموكب الملكي المهيب، الذي تعده وزارة السياحة والآثار المصرية، على غرار موكب المومياوات الملكية، الذي كان حديث العالم خلال الفترة الماضية.

تنقل بين قصتنا التفاعلية التالية لتتعرف على قصة وأسرار قناع الملك توت عنخ آمون الذهبي الفريد من نوعه والشهير في أنحاء العالم، ضمن الحلقة الأولى من سلسلة "الشروق" في شهر رمضان.



كنوز مصرية.. قناع الملك by Manal El Warraky on Exposure