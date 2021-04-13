بيلاروسيا تدخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا

أعلنت رئيسة قسم النظافة وعلم الأوبئة والوقاية من الأمراض بوزارة الصحة البيلاروسية إينا كارابان، بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد.

وقالت كارابان - وفقًا لوكالة أنباء "بيلتا نيوز" المحلية اليوم الثلاثاء - : "نحن نسجل زيادة أخرى في إصابات كورونا .. ونعتقد أن هذه هي بداية الموجة الثالثة".

وأوضحت أن الارتفاع في الحالات الجديدة ليس حادًا كما حدث في الموجتين السابقتين، قائلة: "إن النمو الأسبوعي في عدد الحالات هو تدريجي ولكنه ثابت هذا هو سبب إعلانا وصول الموجة الثالثة".

وأكدت أهمية اتباع إجراءات السلامة من ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة التي يستحيل فيها التباعد الاجتماعي والحد من الاتصال.

ومن المقرر أن يتم تسليم لقاح (سبوتنيك V) إلى مرافق الرعاية الصحية البيلاروسية قريبا، وسيتم إطلاق التطعيم الشامل في البلاد قريبًا أيضا.