طبيب المنتخب: تريزيجيه قد يتعافى بعد 9 أشهر

أكد محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي بالمنتخب الوطني الأول أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفراعنة وأستون فيلا الإنجليزي قد يحتاج 9 أشهر للتعافي من الإصابة.

وقال أبو العلا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"حسام البدري، المدير الفني للمنتخب كان يتابع معي موقف تريزيجيه منذ تعرضه للإصابة في مباراة ليفربول".

وأضاف :"تريزيجيه من اللاعبين الأقوياء ونثق في عودته بشكل أفضل، ومن جانبنا نقوم بالتنسيق مع طبيب أستون فيلا هناك بشأن ما سيحدث بعد إجراء العملية الجراحية للاعب".

وأكمل :"تريزيجيه سيخضع لعملية في أقرب وقت ممكن وبعد العملية سنعلن المدة المتوقعة لغيابه، ونتمنى أن يكون قادرًا على العودة في أقرب وقت ممكن، ومدة غيابه المحتملة بين 6 إلى 9 أشهر".

وأتم أبو العلا قائلًا :"بعد إجراء العملية الجراحية ستكون الأمور أوضح مما هي عليها الآن بشأن موعد عودته، وكنت أود السفر إلى هناك لمتابعة العملية ولكن قيود السفر في الوقت الحالي تجعل من ذلك الأمر أكثر صعوبة".