27 سائحا ألمانيا في الحجر بـ«فندق كورونا» في جزيرة مايوركا الإسبانية

يتواجد في الوقت الراهن 27 سائحا ألمانيا في الفندق المخصص للحجر الصحي لحالات كورونا في جزيرة مايوركا الإسبانية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين استنادا إلى السلطات الصحية في جزر البليار (عاصمتها مايوركا).

يذكر أن زائري الجزيرة الذين تأتي نتائج اختباراتهم لفيروس كورونا إيجابية يقضون فترة العزل المنصوص عليها في هذا الفندق بمفردهم او بصحبة مرافقيهم في الرحلة، وتبلغ مدة العزل عشرة أيام على الأقل.

وأضافت هذه الوسائل أنه إلى جانب الزائرين القادمين من ألمانيا هناك أيضا في العزل الفندقي ثلاثة أجانب آخرين وخمسة من سكان الجزيرة تعذر وضعهم في حجر في مكان آخر.

وذكرت صحيفة "مايوركا تسايتونج" ومجلة "مايوركا ماجاتسين" أن السلطات لم تستطع تحديد عدد من جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية بين السائحين الألمان الـ27.

وتعاقدت حكومة جزر البليار على استخدام فندق " مليا بالما باي" كـ " فندق كورونا" لإيداع من تثبت إصابته بفيروس كورونا في العزل الطبي فيه على أن تتحمل حكومة الإقليم الإسباني تكاليف الإقامة لهؤلاء الأشخاص.

كما تسمح الحكومة الإقليمية لمن تثبت إصابته بالمرض أن يمضي فترة العزل في الفندق أو الشاليه أو المسكن المتنقل المتواجد فيه ولكن على نفقته الشخصية، وقد قامت بعض الفنادق بإنشاء ما يعرف بـ"مناطق كورونا" لهذا الغرض.

وتفرض ألمانيا منذ ما يقرب من أسبوعين اختبار كورونا إلزاميا على كل القادمين إليها جوا، ومن ثم يتعين على العائدين ايضا من الرحلات الخضوع لاختبار قبل السفر، كما تفرض السلطات الإسبانية بدورها على القادمين تقديم مايثبت بنتيجة سلبية لاختبار كورونا عند دخول الأقاليم الإسبانية.