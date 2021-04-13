أكثر من 19 ألف شرطي لتأمين الجزائر العاصمة خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت الشرطة بولاية الجزائر العاصمة عن إعداد مخطط أمني وقائي خلال شهر رمضان تم من خلاله تسخير 19 ألفا و373 شرطيا مدعومين بكل الوسائل المادية والتقنية من أجل العمل على تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين وضمان الإنسيابية المرورية بالعاصمة خلال شهر رمضان.

وذكرت شرطة الجزائر العاصمة - في بيان اليوم - أن التشكيلات الأمنية ستعمل على ضمان التغطية الأمنية خاصة في الأسواق والمساجد والأماكن والساحات العامة وأماكن التسلية ومحطات نقل المسافرين (البرية والسكك الحديدية والترام)، والتي ستشهد إقبال عدد كبير من المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأضاف البيان أنه سيتم نصب التشكيلات الأمنية لضمان التأمين الفعلي لهذه النقاط مع تواجد دائم ومستمر لقوات الشرطة دون إغفال التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن فرقا عملياتية بالزي الرسمي والمدني ستعمل على مكافحة كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.