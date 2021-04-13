ميناء دمياط يتداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 5 آلاف و468 شاحنة، بينما بلغت الحاويات الواردة 429 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 1322 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز -في بيان اليوم الثلاثاء- أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط بلغ 93 ألفا و601 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 159 ألفا و405 أطنان من القمح، فيما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 403 حاويات مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، المغرب، إنجلترا، سلوفينيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، مالطا، ألمانيا، الهند، باكستان، هولندا، وروسيا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و915 طنا شملت 6 آلاف و773 طن فوسفات، 6 آلاف و710 أطنان يوريا، 4 آلاف و463 طن رمل، 2250 طن مولاس، 349 طن كحول، و1370 طن أسمنت صب، كما بلغت حركة الواردات 49 ألفا و48 طن بضائع عامة تضمنت 3.5 ألف طن فول صويا، 5.2 ألف طن كسب فول صويا، 7.2 ألف طن خردة، 649 طن حديد صاج، 2000 طن فول، 15 ألفا و99 طن قمح، و15.4 ألف طن ذرة.