الفلبين تستدعي السفير الصيني بسبب الخلاف في منطقة بحر الصين الجنوبي

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت السفير الصيني في مانيلا هوانج شيليان، على خلفية "التواجد غير القانوني للسفن الصينية" في منطقة شعب وايت صن المرجانية في بحر الصين الجنوبي.



وقالت الوزارة في بيان إنها أكدت "طلبها القاطع" بانسحاب السفن الصينية من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين.



وقد شوهد نحو 220 سفينة صينية عند منطقة وايت صن للشعب المرجانية مطلع مارس الماضي، وعلى الرغم من انخفاض أعداد السفن، إلا أنها مازالت متواجدة بالمنطقة.



وذكرت وكيلة وزارة الخارجية إليزابيث بوينسوسيسو، هوانج بحكم محكمة الأمم المتحدة الصادر في يوليو 2016 الذي أبطل مزاعم الصين التوسعية في بحر الصين الجنوبي.



وكانت السفارة الصينية قد وصفت مطلع أبريل الجاري مطالبة وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا للسفن الصينية بمغادرة منطقة الشعب المرجانية على الفور "بغير الاحترافية" وذلك لأن الطقس لم يكن جيدا.



وقالت وزارة الخارجية؛ "الجانبان أكدا استخدام التسوية السلمية للنزاعات في مواجهة خلافاتهم في قضية بحر الصين الجنوبي".



ودعت دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان واستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا الصين لمغادرة منطقة الشعب المرجانية وعدم تصعيد التوتر بالمنطقة.