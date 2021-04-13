الكرملين: روسيا ترد دائما عندما تتعرض للتهديد

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) ديمتري بيسكوف، أن بلاده كانت دائما ترد عندما تتعرض للتهديد، مشددا على أن موسكو لا تشكل تهديدا لأي جهة.

وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- "إن روسيا بالفعل لا تهدد أحدا، وأنتم تعلمون أنه على مدار المائة عام الماضية تقريبا كانت هناك العديد من المواقف عندما تم تهديد روسيا، وعندها فقط ردت موسكو على هذه التهديدات، ولكننا لم نشكل أبدا أي تهديد لأحد".

وفي السياق ذاته، أرسلت روسيا 15 سفينة حربية تابعة لأسطول بحر قزوين إلى البحر الأسود.

وذكر بيان للمكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الروسية الجنوبية اليوم، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي)، أنه "في إطار تفتيش الجاهزية القتالية، تقوم 15 سفينة تابعة لأسطول بحر قزوين، بما في ذلك 3 سفن مدفعية و 8 زوارق إنزال وكذلك سفن الإمداد، بالانتقال من بحر قزوين إلى البحر الأسود".