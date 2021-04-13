قالت الفنانة هالة صدقي، إنها خاضت مشكلة مع المخرج يوسف شاهين بسبب حذف مشاهد عديدة من دورها في فيلم «إسكندرية نيويورك»، موضحة أن مدة الفيلم الطويلة أجبرت المخرج على حذف مشاهد لجميع البطلات، ولكن قصر دورها تسبب لها في حالة من الاكتئاب، وفقا لقولها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المخرج يوسف شاهين طلبها مجددا للمشاركة في فيلم «هي فوضى» وهو الأمر الذي رفضته في البداية، حتى هاتفها المخرج العالمي وقال لها: «ممكن ده يكون آخر فيلم ليا»؛ ما دفعها للقبول.

وذكرت أنها مرت بالعديد من المشكلات الشخصية التي أثرت على مسيرتها الفنية، مستكملة: «غيري مر بمشاكل أقل وانهار، لكن أنا مكملة رغم كل المشاكل».

وعن ظهور الفنانات بالمايوه أمام عدسات الكاميرا، قالت إنها تقبل ظهور الفنانة بالمايوه أمام البحر، مشيرة إلى ضرورة التصوير الإخراجي بشكل ملائم، متابعة: «طبعا ممكن ألبس مايوه النهارده لو اتطلب مني».

وأشارت إلى مرور أبنائها بأزمة نفسية جرّاء أفعال زوجها السابق "سامح زكريا"، موضحة أن عدم وجوده سيكون أفضل؛ نظرًا لتقصيره المتكرر بشأن أطفاله، وعدم تواصله معاهم؛ ما أثر عليهم سلبا في مجتمعهم.

وقالت إن المخرج خالد يوسف، من أهم مخرجين الساحة المصرية بعد يوسف شاهين، مستكملة: «هو حب مصر بشكل غاضب، وسلط الضوء على العشوائيات، والدولة التفتت لتلك المناطق بعدما تناولها».

وأوضحت أن خالد يوسف، كان يمر بظروف سيئة خارج مصر بعد أزماته الأخيرة، متابعة: «رفض الظهور في العديد من البرامج، وإذا طلب مني المشاركة في أي عمل سأوافق بالطبع».