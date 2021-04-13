مقتل ما لايقل عن 22 من أفراد قوات الأمن خلال 24 ساعة في أفغانستان

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قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن ما لايقل عن 22 من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال شاه محمد وإبراهيم خير انديش العضوان بمجلس إقليم بلخ إن ما لايقل عن عشرة جنود قتلوا عقب هجوم لحركة طالبان على أربعة قواعد عسكرية في منطقة شيمتال بالإقليم الواقع شمال البلاد.

وأفاد المسؤولون أن مدير مستشفى وسائقه قتلا في نفس الإقليم أمس الاثنين.

من ناحية أخرى، قٌتل ما لايقل عن خمسة من رجال الشرطة وأصيب أخرون في هجمات لحركة طالبان بمنطقة داهان اي جوري بإقليم باجلان بشمال البلاد.

وأفاد المكتب الاعلامي لحاكم إقليم باداخشان الواقعة بشمال شرق البلاد بإن ثلاثة من أفراد القوات الخاصة قتلوا في هجوم لحركة طالبان بمنطقة زيباك.

وقال نادر سعيدي العضو بمجلس إقليم فارياب والمتحدث باسم حاكم الإقليم كريم يوريش إن اثنين من أفراد القوات الخاصة قتلا في منطقة باشتون كوت بالإقليم في هجوم لحركة طالبان.

وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الأفغاني أشرف غني حركة طالبان بالابتعاد عن العنف خلال شهر رمضان، والاعلان عن وقف إطلاق النار في خطاب متلفز أمس الاثنين.

وحتى الآن لم تستجب حركة طالبان لطلب الرئيس الأفغاني.