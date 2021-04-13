فلسطين والمكسيك تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحثت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد، اليوم الثلاثاء، مع سفير المكسيك لدى فلسطين بيدرو بلانكو بيريز، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك.



وأكدت حمد -خلال اللقاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لدعم شعب فلسطين بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص، وقدمت لمحة عن عمل الوزارة فيما يتعلق بتضمين قضايا النوع الاجتماعي في خطط الحكومة التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والخطة عبر قطاعية للنوع الاجتماعي، وأجندة السياسات الوطنية، وخطة الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا".



وطالبت، خلال الاجتماع ، حكومة المكسيك بالضغط على الاحتلال فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، وحق شعب فلسطين في ممارسة الديموقراطية، كما دعتهم للمشاركة في الإشراف والمراقبة على الانتخابات.



وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى "أن موضوع لجنة المرأة في الأمم المتحدة لهذا العام كان تحت عنوان الحياة العامة، والذي توافق مع أولويات فلسطين الحالية، حيث التحضير للانتخابات البرلمانية، والتركيز على تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في هذه الانتخابات، وبأن نسبتها في القوائم المترشحة تصل إلى 29%".



من جهته، أعرب سفير المكسيك عن سعادته باللقاء والتفاصيل المهمة التي اطلع عليها، مؤكدا استعداد المكسيك لتقديم الدعم والمساندة في قضايا المرأة، مقدما للوزيرة الفلسطينية رسالة شكر من وزارة خارجية المكسيك على مشاركتها في الفعالية الجانبية التي نظمتها المكسيك على هامش لجنة المرأة في الأمم المتحدة لهذا العام.