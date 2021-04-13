أعطت المكسيك 4ر11 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا لمواطنيها، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ 337 ألفا و20 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، ستحتاج المكسيك إلى عام و5 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين. وبدأت التطعيمات منذ حوالي 16 أسبوعا في البلاد.



وسجلت المكسيك 28ر2 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فضلا عن 209 آلاف و702 حالة وفاة، بعد مرور عام واحد و6 أسابيع على تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.