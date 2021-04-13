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وزير خارجية أوكرانيا: نتوقع من الناتو أن يتخذ إجراءات لردع روسيا

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 8:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 8:32 م

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، "إن أوكرانيا تتوقع من شركائها الدوليين وحلفاء حلف الشمال الأطلسي (ناتو) أن يتخذوا إجراءات تعمل على ردع النوايا العدوانية لروسيا".

وأضاف كوليبا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن هذه الإجراءات قد تكون في صورة مجموعة جديدة من العقوبات، مثلما اقترح أمين عام الناتو ينس ستلوتنبرج.

وأوضح كوليبا، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ستلوتنبرج في بروكسل، أن ذلك قد يمثل دعمًا مباشرًا يسعى إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية، مشيرًا إلى أن روسيا تعمل جاهدةً لتقويض قدراتنا الدفاعية.

ولفت إلى أن بعض الإجراءات قد تبدو "مكلفة"، ولكن ثمن منع نشوب صراع يظل أقل من ثمن وقف الحرب والتخفيف من تداعياتها، ولذا من الأفضل التصرف الآن لمنع روسيا من تصعيد الوضع بشكل أكبر.

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