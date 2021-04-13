حبس رئيس الوزراء الكويتي السابق احتياطيا في قضية تتعلق باتهامات مالية

في سابقة قضائية بتاريخ محاكمات الوزراء في الكويت، قررت محكمة الوزراء برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، وحبسه احتياطياً على ذمة القضية؛ ليكون بذلك أول رئيس وزراء يحبس احتياطياً في قضية تتعلق باتهامات مالية عند توليه المنصب.

ونقلًا عن صحيفة «الجريدة» الكويتية، مساء الثلاثاء، رفضت محكمة الوزراء إخلاء سبيل وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، مع قياديين اثنين في الجيش، على ذمة قضية ما سمي بصندوق الجيش.

وحددت المحكمة جلسة 27 الجاري، لاطلاع الدفاع على ملف القضية بعدما واجهت المتهمين، أمس الاثنين، بالتهم المنسوبة إليهم من لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء والتي أنكروها وقررت تأجيل القضية إلى جلسة أخرى.

كما قررت المحكمة حظر النشر في القضية بعد مطالبة الدفاع عن المبارك والجراح عقد جلسات المحاكمة بشكل سري وبحظر النشر، إلا أن المحكمة استجابت لطلب حظر النشر ورفضت باقي الطلبات التي قدمها الدفاع بطلب رفع منع السفر عن المبارك وإخلاء سبيل الجراح وقياديين الدفاع.