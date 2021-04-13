روسيا تكشف عن مشروع يحمل مواصفات الغواصة والسفينة الحربية

كشفت شركة "روبين" الروسية الرائدة والمتخصصة في صناعة الغواصات، عن مشروع يحمل مواصفات الغواصة والسفينة الحربية.

وذكرت الشركة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن السفينة "ستراج" عبارة عن حل وسط رخيص بين السفينة والغواصة وتتوفر فيها مواصفات خاصة بالسفينتين الغواصة وغير الغواصة، ويمكن استخدامها كسفينة دوريات عادية وغواصة ديزل على حد سواء.

وأشارت الشركة إلى أن السفينة يبلغ طولها 60–70 مترا وفقا للأسلحة والأجهزة التي تحملها، وإزاحتها نحو 1000 طن، وطاقمها 42 فردا.

ويمكن تزويد "ستراج" بقوارب بحرية وطوربيدات وصواريخ موجهة صغيرة الحجم ومدافع صغيرة العيار وكذلك درونات يمكن إطلاقها من تحت الماء.

وتقول شركة "روبين" إنها تأمل أن تلفت السفينة الغطاسة أنظار الأجهزة الأمنية في بلدان أخرى، مع العلم أن "ستراج" مخصصة أساسا لأداء مهام الدوريات ومكافحة القراصنة والمهربين في البحر وتتميز بسعر مقبول.

يذكر أن "روبين" هي إحدى الشركات الروسية الرائدة المتخصصة في تصميم وتصنيع الغواصات. وكانت قد تولت الشركة تصميم غواصات روسية مشهورة مثل الغواصة من مشروع 613، وغواصتي "آكولا" و"بوريه" النوويتين.