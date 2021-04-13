الصحة الهندية: تصاعد أعداد إصابات كورونا خلال الموجة الثانية مثير للقلق

قال سكرتير وزارة الصحة الهندي راجيش بوشان إن الاتجاه التصاعدي في مسار حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند خلال الموجة الثانية "مثير للقلق".



وأوضح بوشان، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "هندوستان تايمز"، اليوم الثلاثاء، "سجلنا نسبة شفاء 89.51% من إجمالي عدد الإصابات و 1.25% نسبة وفيات و 9.24% من الحالات النشطة، وإذا نظرنا إلى الحالات الجديدة، فسنجد أننا تجاوزنا أعلى زيادة سابقة وأن المنحنى يتجه نحو الارتفاع".



وأضاف سكرتير وزارة الصحة أن نسبة الوفيات اليومية لفيروس كورونا تسجل اتجاها متزايدا لكنها لم تتجاوز أعلى حصيلة سجلت خلال الموجة الأولى في الهند العام الماضي، مشيرا إلى أن أعلى معدل وفيات يومية في الوقت الحالي وصل إلى 879 حالة وفاة مقارنة بـ1114 حالة وفاة يومية العام الماضي.



وسجلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية 161 ألفا و736 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مسجلة أعلى حصيلة يومية في العالم مرة أخرى، ليصل إجمالي عدد المصابين بالبلاد إلى 13 مليونا و689 ألفا و453 فيما بلغ عدد الوفيات 879 حالة وفاة جديدة ليسجل إجمالي الحالات إلي 171 ألفا و58 شخصا منذ بدء الجائحة.