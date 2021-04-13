منى زكي عن شخصيتها في مسلسل «لعبة نيوتن»: فيها صفات بتعصبني من البني أدمين

أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها بمسلسل «لعبة نيوتن»، ذاكرة أنها تحمست للعمل عند عرضه عليها لإعجابها بالقصة ووجود ممثلين تحبهم في المسلسل.

قالت خلال لقاء لبرنامج «مساءdmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، إن الممثلين الذين يشاركوها في العمل أقوياء ومتمكنين، موضحة أن الشخصية التي تقوم بها لا تشببها تمامًا بل على العكس بها صفات لا تحبها في البشر.

وأضافت أن شخصية «هنا» التي تجسدها بالعمل جديدة تمامًا ولم تقدمها من قبل، معقبة: «فيها صفات مش فيا وصفات بتعصبني من البني أدمين».

وأوضحت أنها وجدت صعوبة في بداية تجسيد الشخصية ولم تتعاطف معها، مضيفة أنها كانت تثق في المخرج تامر محسن لأنه يوجههم إذا حدث خطأ.

وذكرت أن المسلسل يضم عدد من المشاهد النفسية الصعبة التي تأثرت بها، مشيرة إلى أن التوافق في العمل مع باقي الزملاء هو سبب نجاح المسلسل، خاصة في حالة حرصهم على العمل.

وتوجهت بالشكر لكل القائمين على المسلسل وخاصة العاملين بورشة الكتابة، متابعة: «أكثر من 90% من الحوار كل كلمة كنت بقولها بمنتهى الحب وحاسة بكل كلمة».

وعن الأعمال الدرامية خارج الموسم الرمضاني، تابعت: « انا شايفة أنها خطوة متطورة وكويسة خصوصا في الأوف سيزون خطوة أحسن كتير» معلقة أنه الفيصل هو العمل نفسه بغض النظر عن الوقت.