 موريتانيا تعلن اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان - بوابة الشروق
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موريتانيا تعلن اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 5:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 5:32 ص

أعلنت لجنة مراقبة الأهلة في موريتانيا أن غدًا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأكدت اللجنة في بيان مساء اليوم الاثنين، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، وعليه فإن غرة شهر رمضان هو يوم غد الثلاثاء.

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