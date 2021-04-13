أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في ليبيا

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، خلال اجتماع في واشنطن، أهمية التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في ليبيا والوحدة السياسية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن الوزيرين أكدا دعمهما لجهود الشعب الليبي لإعادة الوحدة وإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف برايس أن بلينكن ودي مايو جددا دعمهما الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وناقشا ضرورة إنهاء روسيا حشدها العسكري الخطير في شبه جزيرة القرم وعلى طول حدود أوكرانيا، على حد تعبيره.

وأكد الجانبان مجددًا الالتزام المشترك بحقوق الإنسان وروابط الصداقة والمودة الدائمة بين الشعبين الإيطالي والأمريكي.

يأتي اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الإيطالي بواشنطن في إطار الاحتفال بـ160 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيطاليا.