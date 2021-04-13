ياسر جلال: دوري في مسلسل ضل راجل مختلف عما قدمته سابقا

قال الفنان ياسر جلال، إن مسلسل «ضل راجل» يختلف تمامًا عن أعماله السابقة، معلقًا: «دراما اجتماعية إنسانية تؤكد العادات الأصيلة للأسرة المصرية».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الاثنين، أنه يلعب شخصية مدرس تربية رياضية في مدرسة ثانوية للفتيات، متابعًا: «بلعب دور راجل غلبان في حارة شعبية».

وذكر أن المسلسل يقدم رسالة قوية، فضلًا عن أنه يقدم العديد من الأحداث الشيقة، معربًا عن فخره بالعمل مع المخرج أحمد صالح، والمؤلف أحمد عبدالفتاح.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال، كل من نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، ومحمد يسري، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.