رئيس اللجنة العلمية لكورونا: زيادة أعداد الإصابة بالفيروس لا تعني الموجة الثالثة

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد، إن زيادة أعداد فيروس كورونا في الوقت الحالي لا تستدعي التعامل معها على أنها موجة ثالثة للفيروس، لأنها زيادة في الأعداد بدون تغير في الأعراض، لكن يتم التعامل على طريقة الحد من استمرار زيادة هذه الأعداد، عن طريق اتباع الإجراءات الوقائية التي تضمن عدم الدخول في موجة ثالثة للفيروس بمصر.



وأضاف حسني، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن أعراض فيروس كورونا مازالت متمثلة في الأعراض التنفسية والجهاز الهضمي، وما دون ذلك فهي أعراض طارئة لا يمكن تعميمها على الجميع.



ولفت حسني إلى خطورة التجمعات خلال شهر رمضان الكريم وما سينتج عنها من زيادة الإصابات والمضاعفات التي ستحدث لكبار السن الذين تمثل الإصابة خطورة علي حياتهم، مؤكدا أنه لابد من تقليل التجمعات والعزومات خلال هذا الشهر، خاصة وأنه يتزامن مع زيادة الأعداد، وفي حالة التواجد في عزومة، يتم توفير مسافة بين كل فرد، ومطهر للأيدي، والالتزام بارتداء الكمامات داخل المنازل، وعدم خلعها طوال فترة التواجد في الأماكن المغلقة.