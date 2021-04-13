الإمارات تتخذ عددا من الضوابط الاحترازية للحد من كورونا خلال شهر رمضان



أعلنت الإمارات مجموعة من اللوائح والقرارات لضبط أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك، وقطع الطريق أمام تحول الشهر الفضيل وما يرتبط به من عادات وسلوكيات دينية ومجتمعية إلى سبب لاعتلال منظومة مواجهة الفيروس.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن القرارات شملت عدم السماح بإنشاء خيم الإفطار العائلي أو المؤسسي أو في مكان عام لتناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجميع إلى تجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية.



كما أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن الإمارات تعد من أفضل الدول التي تقدم خدمات الإنترنت على المستوى العالمي من حيث السرعة والانتشار، الأمر الذي يجعل التواصل الرقمي أحد الحلول التي يمكن اللجوء إليها للتغلب على قيود التباعد وتحقيق التقارب الافتراضي بين الأقارب والأصدقاء وتشارك اللحظات المميزة خلال شهر رمضان، كما نشرت الهيئة قائمة بتطبيقات التسوق الإلكتروني المستخدمة في الإمارات ليستخدمها المستهلكون بدلًا من التسوق بشكل شخصي.



وتقوم الهيئة بتحديث القائمة بشكل بدوري بناء على تطورات السوق، تشمل المتاجر الإلكترونية المدرجة في القائمة مراكز التسوق والجمعيات الكبيرة، بالإضافة إلى محلات البقالة ومحلات اللحوم والخضروات وغيرها من خدمات التسوق.