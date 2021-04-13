واردات السعودية من روسيا حققت امتثالا لمعايير المملكة بأكثر من 99%

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء هشام بن سعد الجضعي، أن معدل امتثال المنتجات الروسية المستوردة للوائح والمواصفات الفنية وصل في عام 2020 إلى نسبة 99.8%، كما زادت الواردات الغذائية الروسية الإجمالية إلى المملكة بأكثر من 25%.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" مساء اليوم الثلاثاء عن الجضعي قوله إنه رغم ما خلفته جائحة كوفيد-19 من تحديات خطيرة وغير مسبوقة أثرت على العديد من جوانب الحياة، وتسببت في ضربة قوية للاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمدادات الغذائية، إلا أن الوباء أتاح فرصًا ومجالات مهمة، أحدها كان التعاون الوثيق والفعّال بين منظمي الأغذية والصناعة والمنتجين؛ للحفاظ على تدفق سلاسل الإمداد الغذائي.

وأشار إلى أوجه التعاون التي تقوم بها هيئة الغذاء والدواء السعودية مع الوكالات النظيرة لها في روسيا، مثل وزارة الزراعة الروسية والخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، مستشهدًا بالأنشطة العديدة بين هذه الوكالات وقادة صناعة الأغذية الروسية لدعم وصول المنتجات الغذائية الروسية إلى سوق المملكة.

وأفاد رئيس هيئة الغذاء والدواء بأن هناك زيادة ملحوظة في عدد المؤسسات الروسية المعتمدة من "الهيئة" لواردات اللحوم ومنتجات اللحوم والعسل والبيض إلى المملكة، وذلك بواقع (3) مؤسسات في عام 2019 إلى (27) منشأة في عام 2020، كما زادت الواردات الغذائية الروسية الإجمالية إلى المملكة بأكثر من 25% في عام 2020، إذ بلغت حوالي (141) الف و548طنا ، ما يعكس تطور التجارة السعودية الروسية، وعدم تأثرها بمرض كوفيد -19الذي يسببه فيروس كورونا.