ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 30% خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع الصادرات الصينية خلال مارس الماضي بنسبة 30% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بما يشير إلى استمرار النمو القوي للتجارة الخارجية الصينية.

كما أظهرت بيانات إدارة الجمارك نموا قويا غير متوقع للواردات التي زادت بنسبة 1ر38%.

ويعود النمو القوي للصادرات الصينية خلال الشهر الماضي إلى تحسن الطلب العالمي وانخفاض رقم أساس المقارنة خلال العام الماضي عندما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى انهيار التجارة الخارجية للصين خلال مارس الماضي.

في الوقت نفسه واصلت الصادرات الصينية نموها للشهر التاسع على التوالي خلال مارس الماضي، في حين استمر نمو الواردات للشهر السادس على التوالي.

كانت الصادرات الصينية قد زادت خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 6ر60% في حين زادت الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 2ر22% سنويا.

في الوقت نفسه زادت الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 49% في حين زادت الواردات بنسبة 28% سنويا.