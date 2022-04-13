نائبة جوتيريش: الدول ذات القوة في النظام المالي العالمي تسير في الاتجاه المعاكس

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمینة محمد، إنه يجب اتخاذ خطوات لتحسين النظام المالي العالمي لضمان التقليل من عدم المساواة وزيادة المرونة، متابعة: "كما هو الوضع الآن، يبدو أن تلك الدول الأعضاء التي تملك القوة في النظام المالي العالمي تتحرك في الاتجاه المعاكس".

وأوضحت، خلال إعلان المنظمة تقرير التنمية المستدامة لعام 2022، مساء أمس الثلاثاء، أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن التمويل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، وهذا يشمل الميزانيات العامة للموازنة، وأنظمة الضرائب، والأطر التنظيمية، ومتطلبات تقارير الشركات، كما ينبغي دمج المخاطر المتعلقة بالمناخ في عقود الديون والأطر المالية.

وأضافت: "يجب علينا تحسين المعلومات في النظم البيئية، فلن يساعد ذلك صانعي السياسات فقط على تحسين التخطيط وإدارة المخاطر بشكل أفضل ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، بل سيساعد أيضاً أسواقنا على تقييم المخاطر السيادية بشكل أفضل، بما في ذلك تأثير التصنيفات الائتمانية".

وقالت إن القمة نصف السنوية التي يعقدها الأمين العام للدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع مجموعة العشرين والمؤسسات المالية الدولية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين على النحو المنصوص عليه في تقرير "خطتنا المشتركة" على استعداد لتغيير هذا المسار.

وأكدت أمينة محمد، التزام الأمين العام التام بالمساعدة في تحفيز العمل الجماعي المطلوب للبلدان من أجل التعافي بشكل أفضل، "والسعي نحو مستقبل أكثر صحة وسلاماً واستدامة لا يترك أحداً خلف الركب".