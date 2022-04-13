 أوكرانيا: لا نية لإقامة ممرات للهروب اليوم كما كان مقررا بعدما أوقفت روسيا حافلات الإجلاء - بوابة الشروق
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أوكرانيا: لا نية لإقامة ممرات للهروب اليوم كما كان مقررا بعدما أوقفت روسيا حافلات الإجلاء

برلين (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 11:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 11:27 ص

كتبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، في تطبيق تيلجرام أنه لا نية لإقامة ممرات هروب لمساعدة الأوكرانيين في الهروب لأماكن أمنة كما كان مقررا اليوم الأربعاء، بعدما أوقفت القوات الروسية حافلات الإجلاء في منطقة زاباروجيا.

كما أضافت أنه لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار في منطقة لوهانسك، مضيفة أنه من الخطر للغاية إقامة ممرات هروب.

وكان المسؤولون الأوكرانييون قد أقاموا ممرات إنسانية للمدنيين خلال الايام القليلة الماضية، ليتمكن الآلاف من الاشخاض من الفرار من القصف في المدن الواقعة بشرق أوكرانيا.

وأوضحت فيريشوك أن 2671 شخصا فروا من ماريوبول وزاباروجيا ولوهانسك أمس الثلاثاء فقط.

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