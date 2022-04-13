حميد الشاعري ينفي تسببه في خسارة ياسر القصراوي 4 ملايين جنيه: ليس صحيحا

كشف الفنان حميد الشاعري، تفاصيل أزمة ألبوم «أنا بابا» وحقيقة تسببه في خسارة أربعة ملايين جنيه للمنتج ياسر القصراوي، قائلا إنه تصالح مع المنتج ومازالوا أصدقاء حتى الآن.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الموضوع ليس صحيحًا، فهو لم يتسبب في خسارة صديقه المنتج لأربعة ملايين جنيه، موضحًا أنه لم يتمكن من إذاعة الألبوم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، لأن المنتج حدد النشر ليكون قاصرًا على الشركة المنتجة فقط.

وتابع الفنان حميد الشاعري عن أزمته مع صديقه المنتج ياسر القراوي: «مش عارف خسرته إيه.. هو دخل في كارير مش بتاعه»، مضيفًا أن الألبوم تم طرحه من قبل الشركة المنتجة.

وذكر أن ألبوم «أنا بابا» من أفضل الألبومات التي قدمها، لكنه رفض غناء كلماته، بسبب خوفه من تسبب الشركة المنتجة في مشكلات للبرنامج، مازحًا: «مش فاكر الكلام».