قالت هبة مجدي، مفتشة آثار، إن فن الأرابيسك، من الفنون الأصيلة التي تميزت بها الحضارة العربية الإسلامية، والتي تعود أصولها إلى أكثر من ألف عام، وهو في الأصل صناعة معمارية الطابع تدخل في الأثاث غالبا، وقد برز فن الأرابيسك، خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن فناني الأرابيسك العرب ظهروا في مصر وبلاد الشام، الذين تم إيفادهم إلى إسطنبول في القرن التاسع عشر، لتزيين قصور السلاطين العثمانيين، ويُروى أن عملية جلب هؤلاء الحرفيين كانت قسرية حتى أن بعضهم لم يعد إلى بلاده بعدما أنجز عمله مرة أخرى وكانوا بمثابة "أسرى فن".

وأوضحت أن فن الارابيسك يبرز في روعة الفنون الإسلامية بأشكالها المتنوعة وانسجامها وتوافقها مع واقع البيئة الحضارية العربية والإسلامية، كما أنها تعبر عن الطبيعة الثقافية والحضارية وإلى ميول الطبقات الاجتماعية التي كانت تستخدم هذا الفن في تزيين أثاثها وبيوتها وقصورها.

وتابعت: "لم يقتصر الأرابيسك على الأثاث بطرزه الإسلامية المختلفة الأشكال والاستخدامات فحسب، بل أتصل بتكوينات المعمار الخاص بالمساجد والقصور، فقد أنشأ فنان الأرابيسك جدرانا كاملة في بعض القصور، بالإضافة إلى إنجازه تحفا للأعمدة وتيجانها ولمنابر المساجد، والمشربيات والنوافذ والأبواب، وأحيانا كان الأرابيسك يستخدم في تزيين بعض الأنّية، ولكن أكثر مظاهر استخدام الأرابيسك ظهرت في صناعة الأثاث".

وأشارت إلى اعتماد فن الأرابيسك على ذوق الفنان الفطري الذي يبدع أشكالاً هندسية متداخلة، تحتاج إلى صبر ودقة عالية، ويتركز فنانو الأرابيسك حاليا في حي الجمالية الذي ينتمي إلى القاهرة.

وذكرت أنه من ضمن الأدوات الأساسية لإنتاج مشغولات الأرابيسك: الخشب – الأبنوس والعاج – الباغ – مواد الدهان والتشطيب – ورق الصنفرة – ورق الرسم منشار أركيت – أزميل الخرط – الصنفرة – الشوكة الرندة (لخرط اللدائن والعاج والعظم) – المنقار – المفحار – البرجل الكروي (لقياس أقطار الاسطوانات والأشكال المخروطية) – البرجل المقص (لقياس الأقطار الداخلية المجوفة والمخروطة).

وتابعت: وتمر عملية الإنتاج بعدة مراحل تبدأ بإعداد الرسومات الهندسية للأجزاء المطلوب خرطها، واختيار نوع وحجم الخشب المطلوب، ثم التثبيت على المخرطة، وطبع التصميم على الخشب، والحفر والتشكيل، وأخيرا الدهان، ولهذا فإن "الأرابيسك" صناعة وفن في وقت معا.