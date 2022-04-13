محافظ الشرقية يُحيل رئيس وحدة بني عياض ومسؤول القسم الهندسي للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة رئيس الوحدة المحلية في بني عياض ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية في ديوان عام محافظة الشرقية؛ وذلك للإهمال والتقصير في العمل والتراخي في التصدي لاستكمال أعمال بناء بالمخالفة خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية في قرية بني عياض.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الأربعاء، أن جولته المفاجئة التي تفقد خلالها قرية بني عياض التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم, كشفت عن إهمال المسؤولين في متابعة ملف التعديات على الأراضي، قبل أن يشير إلى أنه لن يسمح بتواجد مسؤول تنفيذي مهمل في عمله، وأنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة المقصرين للتحقيق.

كما شهدت الجولة متابعة أعمال التغطية الجارية بطريق أبو كبير الدائري بطول 2700 متر كمرحلة أولى، بتكلفة إجمالية بلغت 400 مليون جنيه، بعد الانتهاء من تغطية مسافة 1600 متر، إذ شدد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التغطية بالمسافة المتبقية تمهيدًا للبدء في أعمال رصف الطريق الذي يمثل محورًا مروريًا جديدًا يُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة ويعمل على تسيير الحركة المرورية للقادمين إلى مدينة أبو كبير.