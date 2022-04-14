العداءة الأمريكية أليسون فيليكس بطلة الأولمبياد سبع مرات تعتزل بنهاية الموسم

أعلنت النجمة الأمريكية أليسون فيليكس بطلة الأولمبياد سبع مرات في سباقات العدو، اليوم الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنها ستعتزل بنهاية الموسم الحالي لمنافسات ألعاب القوى.

وقالت فيليكس (36 عاما): "لقد قدمت كل ما لدي في سباقات العدو، وللمرة الأولى، أشعر بأنني لست واثقة من أن لدي شيء آخر لأقدمه."

وأضافت :"أود أن أقول وداعا وشكرا للرياضة والأشخاص الذين ساهموا في تشكيل مسيرتي، وذلك بالطريقة الوحيدة التي أعرفها، وهي خوض سباق أخير."

كانت فيليكس قد أحرزت برونزية سباق 400 متر وذهبية سباق 4×400 متر تتابع في أولمبياد طوكيو 2020، الذي أقيم في عام 2021، حيث تأجل لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

وفي حال تأهلها عبر التجارب الأمريكية المقررة في يونيو المقبل، قد تودع فيليكس المنافسات عبر بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في يوجين بولاية أوريجون بين 15 و24 يوليو المقبل.