مرشحا الرئاسة الفرنسية يقترحان زيادة الفترة الرئاسية إلى 7 سنوات

ماكرون: المقترح لن ينطبق على الانتخابات الحالية.. ولوبن: ستكون ولاية غير قابلة للتجديد



يواصل المرشحان للانتخابات الرئاسية في فرنسا، الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن حملتيهما الانتخابيتين استعدادا للجولة الثانية المقررة في 24 أبريل الجاري. ورغم الاختلاف في حملة المرشحين إلا أن الاثنين اتفقا على المطالبة بمد فترة الولاية الرئاسية من 5 سنوات إلى 7 سنوات.

ويتطلع المتنافسان نحو اليسار لاستقطاب ناخبي جون لوك ميلانشون الذى حل في المركز الثالث في الجولة الأولي من الانتخابات، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى تشتت محتمل لأصوات اليسار بين ماكرون ولوبن والامتناع عن التصويت، رغم تصدر ماكرون نوايا التصويت في استطلاعات الرأي.

وفي مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، قال ماكرون إن "فترة الخمس سنوات هي بلا شك قصيرة جدًا بالنسبة لفترة رئاسية في فرنسا"، وهذه نقطة يتفق عليها مع منافسته التي أيدت ولاية مدتها سبع سنوات.

كما طرح ماكرون، للمرة الأولى فكرة "انتخابات منتصف الولاية، كما هو الحال في الولايات المتحدة"، قائلاً: "نحن بحاجة إلى سلطة تنفيذية قوية وبرلمان قوي".

كما أبدي رغبته في "تشكيل لجنة مشتركة بين الأحزاب حول هذا الموضوع، لتفصل بشكل أفضل السلطة التنفيذية الحكومية عن السلطة التنفيذية الرئاسية"، معتبراً أن "فترة الخمس سنوات هي بلا شك قصيرة للغاية بالنسبة لفترة رئاسية في فرنسا".

وتابع ماكرون أن هذا "التفكير" لم يكن جزءًا من برنامجه، ومضى قائلا: "ن فترة السبع سنوات بدت لي خيارًا جيدًا لكنها لن تكون صالحة على أي حال بالنسبة للولاية القادمة"، مؤكدا :" لا يمكن تغيير قواعد اللعبة أثناء المباراة".

إلي ذلك، اتهم الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، منافسته لوبن في كلمته بمدينة مولوز شرقي فرنسا، بأنها تريد الامتناع عن دفع رسوم الاتحاد الأوروبي، وتغيير بعض جوانب العلاقة الفرنسية مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "هناك البعض من حاولوا ذلك، وواجهوا مشاكل"، مضيفا أن "هذا يعني أنها تريد الخروج، لكنها لا تعتقد أن لديها الثقة لقول ذلك".

وأضاف: "لقد وضعت في برنامجها أنها تريد إنشاء تحالف للدول القومية"، مشيرا إلى علاقاته الخاصة بأوروبا بالإضافة إلى الآثار الإيجابية التي يتركها الاتحاد الأوروبي على شعوب فرنسا.

من جهتها، تحدثت مارين لوبن عن فكرة ولاية مدتها سبع سنوات، خلال جولتها في مدينة "أور": قائلة: "لإحياء الديمقراطية وإعادة الهيبة لمنصب الرئاسة وتمكين الرئيس من القدرة على العمل لفترة طويلة، يمكن مد فترة الرئاسة لتصبح 7 سنوات غير قابلة للتجديد"، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.