 بنك الكويت يطلب من البنوك اتخاذ إجراءات ضد 21 شركة تكنولوجيا روسية و13 فردا - بوابة الشروق
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بنك الكويت يطلب من البنوك اتخاذ إجراءات ضد 21 شركة تكنولوجيا روسية و13 فردا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 7:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 7:29 م

طلب بنك الكويت المركزي من البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل المحلية اتخاذ ما يلزم في شأن العقوبات الجديدة التي أقرتها الخزانة الأمريكية على 21 شركة تكنولوجيا روسية، و13 فرداً قائمين على تأسيس شبكات روسية تستخدم للتهرب من العقوبات.

ولفت "المركزي" في تعميم اليوم الأربعاء إلى الجهات الخاضعة لرقابته إلى نتائج الحوار الأول رفيع المستوى الذي عقد بين أمريكا والاتحاد الأوروبي في شأن روسيا، مؤكدا ضرورة اتخاذ هذه الجهات ما يلزم في شأن تفادي الوقوع تحت طائلة العقوبة خصوصاً بعد ان أعلنت الخزانة الأمريكية أنها ستعاقب أي فرد أو كيان يعمل مع القطاعات الروسية وتحديداً الفضاء والجو، والقطاع البحري والإلكتروني.

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