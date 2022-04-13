آخر أمين عام للحزب الوطني يروي تفاصيل حديثه مع محمد مرسي خلال ثورة يناير

روى الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى الأسبق (وآخر أمين عام للحزب الوطني)، تفاصيل حديثه مع الرئيس المعزول محمد مرسي خلال ثورة 25 يناير عما أثير عن حشد الشباب في الشارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "لم يكن محمد مرسي أو غيره يمكنه الحديث إلى الأمين العام للحزب الوطني على مستوى الوطن بهذه اللهجة على الإطلاق"،واصفًا تلك اللهجة بـ"قلة أدب".

وتابع: "(مرسي) كلمني خلال الثورة وكان مضطربًا.. قالي إنتوا بتجمعوا الشباب ضد المتظاهرين في ميدان التحرير.. قلت له المعلومات اللي عندك خاطئة وإن التعلميات على مستوى الحزب هي بقاء القيادات في مقرات الحزب وألا يخرج شباب الحزب الوطني للتنافس مع الشباب الموجود في الميدان تخوفا من تحول الامر لحرب أهلية".

وأكمل: "قالي المعلومات اللي عندي غير كده فقلتله ليه بتكلمني.. قتلله إنت عارف إننا لما نحب نطلع مش هنطلع 3 آلاف، الحزب كان فيه 3 ملايين.. لكن اللي يعمل كده يبقى لا يراعي مصلحة الوطن".

وعرضت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الاختيار 3، تسجيلًا للرئيس المعزول محمد مرسي، ظهر فيه مهددًا محمد رجب القيادي للحزب الوطني.

وقال مرسي في الفيديو: "أنا فاكر إن محمد رجب كان قاعد بيرتب وجايبلي ٣٠٠٠ واحد، وقاعد معاهم في مقر الحزب بتاعهم في الجيزة ومش عارف فين تاني، وأنا عارف، فاتصلت به في التليفون، قلت له يا محمد يا رجب لم نفسك أحسن، لأنك لو فكرت تجمع ٣٠٠٠ واحد، هنحاصرك بـ ٣٠ ألفا في ساعتين، وأنت والـ ٣٠٠٠ هتروحوا في ستين داهية".