القضاء العراقي يصدر مذكرة اعتقال بحق رجل دين شيعي بتهمة التطرف

أصدرت القضاء العراقي اليوم الأربعاء مذكرة اعتقال بحق رجل الدين الشيعي محمود الصرخي بتهمة الاعتداء على معتقد وشعائر إحدي الطوائف الدينية في البلاد.

وقال مجلس القضاء الأعلى بالعراق ، في بيان صحفي ، إن محكمة تحقيق العمارة أصدرت مذكرة قبض بحق المتهم محمود عبد الرضا محمد الملقب بـ"محمود الصرخي"، وفق أحكام قانون العقوبات التي تنص على معاقبة من يعتدي بأحد الطرق العلنية على معتقد لإحدى الطوائف وشعائرها.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت اليوم اعتقال 28 شخصا متهما بالتطرف الديني في تسع محافظات عراقية.

وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم ، "تنفيذاً لأوامر قبض قضائية يواصل جهاز الأمن الوطني حملاته الواسعة لملاحقة عناصر الحركات المتطرفة التي تحاول الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهديد السلم المجتمعي وتمكنت من إلقاء القبض على 28 متهما بالانتماء إلى تلك الحركات المتطرفة في محافظات: بغداد وذي قار وبابل والقادسية والمثنى والبصرة وميسان وواسط والنجف".

وذكرت أنه تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون، مشيرة إلى مواصلة عمليات البحث والتحري وفق معلومات استخبارية دقيقة عن أي شخص يحاول العبث بالأمن.

وكانت جماعة شيعية تتبع رجل الدين الشيعي العراقي محمود الصرخي قد دعت مؤخرا إلى هدم القبور والمراقد المقدسة في البلاد.

وشهدت المدن الشيعية على خلفية هذه الدعوات تجمعات ومظاهرات شعبية للمطالبة بالقصاص من أتباع هذه الجماعة الدينية المتطرفة.