وكالة الفضاء الأوروبية تنهي التعاون مع روسيا في مشروع الهبوط على القمر



قررت وكالة الفضاء الأوروبية إنهاء تعاونها مع روسيا في مهمة "لونا" للهبوط على القمر، وهو جانب آخر من تداعيات غزو روسيا الراهن لأوكرانيا.



وقالت الوكالة إنها ستبحث عن طرق أخرى لتصنيع التكنولوجيا اللازمة للمهمة، التي كان من المفترض أن يتم تصنيعها بالتعاون مع الروس.



وعلى سبيل المثال، قالت وكالة الفضاء الأوروبية إنها ستقوم بتصنيع نظام حفر وتحليل بالتعاون مع وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ( ناسا). وأشارت الوكالة إلى أنها تبحث حاليا عن شريك لتطوير نظام الهبوط الدقيق.



وكتب جوزيف اشباخر المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية على موقع تويتر "لقد أصبح وقت تحقيق طموحاتنا بشأن أوروبا قوية ومستقلة ومرنه في الفضاء أكثر أهمية من أي وقت مضى".