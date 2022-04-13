المجلس الأوروبي: مسؤولو الاتحاد سيساعدون في التحقيق بارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا



قال المجلس الأوروبي الذي يمثل 27 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان ، إن مسؤولي التكتل سيقدمون المساعدة لأوكرانيا في التحقيق في ارتكاب جرائم حرب خلال الغزو الروسي، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال البيان الصادر اليوم الأربعاء إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، سيوفرون التدريب والمشورة الاستراتيجية للمحققين لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم "وفقا للقانون الدولي".

كما ستقدم البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا أيضا المساعدة للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها، وأيضا لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى المشاركة في التحقيق.

ويوجد مسؤولون من البعثة بالفعل في أوكرانيا ،حيث يقومون بتدريب الأوكرانيين لمساعدة البلاد في تحسين قوات الأمن المدنية وتحسين المعايير الديمقراطية.

يشار إلى أن أوكرانيا و عدة دول غربية اتهمت القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب خلال غزوها للبلاد ، ولكن موسكو نفت ذلك .