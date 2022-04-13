روسيا: أوكرانيا تتعمد المماطلة في المفاوضات الجارية عبر الفيديو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الجانبين الروسي والأوكراني يواصلان المفاوضات بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا عبر الإنترنت.

وأضافت خلال تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي»، مساء الأربعاء، أن «جهود الجانب الأوكراني لا تتركز على التوصل إلى اتفاق، ولكنها تهدف في الأساس إلى المماطلة، وإطالة زمن المفاوضات الجارية عبر الفيديو».

وأعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع موسكو من أجل التوصل إلى اتفاق سلام روسي-أوكراني «صعبة جداً»، مشيراً إلى أن «الجانب الروسي يتمسك بأساليبه التقليدية، المتمثلة في الضغط العلني على عملية المفاوضات خصوصاً من خلال تصريحات معينة».

وكتب بودولياك: «من الواضح أن الخلفية العاطفية اليوم في عملية التفاوض ثقيلة، من الواضح أن الوفد الأوكراني يعمل حصراً في إطار مؤيد لأوكرانيا وشفاف».

جاء ذلك رداً على تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الثلاثاء قال فيه، إن محادثات السلام بين البلدين وصلت إلى طريق مسدود.

كما أوضح بوتين، خلال مؤتمر صحفي أمس مع نظيره البيلاروسي، أن «عدم تجانس مواقف المفاوضين الأوكرانيين، يحول دون التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب».

وتابع: «أُخطِرت الليلة الماضية بأن الجانب الأوكراني عدّل شيئاً ماً مجدداً.. هذا الافتقار إلى التجانس حول النقاط الأساسية يتسبب بصعوبات».

وكانت روسيا قد اتهمت أوكرانيا الأسبوع الماضي، بالتراجع عن بعض المقترحات التي كانت قد قدمتها في المفاوضات المباشرة بين البلدين.

والمحادثات الرامية إلى إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير، مستمرة لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.