يعتبر 2022 عاما استثنائيا في تاريخ مصر، حيث يشهد مرور قرن على حصول مصر على حقها في الاستقلال، الذي جاء بموجب تصريح 28 فبراير 1922، وأعلنت بريطانيا من خلاله رفع حمايتها عن مصر، وفتح الطريق أمامها للتصرف كدولة مستقلة وذات سيادة.

كان لخطوة الاستقلال -ولو كان جزئيا- انعكاس هام وتغير ملموس على وضع مصر، فمن بعده أصدرت دستورها، وأنشأت "وزارة الخارجية"، وبدأت في إرسال بعثات دبلوماسية خاصة بها في مختلف بلاد العالم، والانضمام للمنظمات الدولية، وكان لذلك نتائج هامة تمثلت في مزيد من الوجود والتأثير المصري في "خريطة السياسية العالمية".

ودعّم هذا التأثير الدبلوماسي، وجود شخصيات متميزة، قادرة على التفاعل مع مجريات التغيرات العالمية والقضايا المحورية، التي كانت مصر غالبا في القلب منها، خاصة في الفترة التي تلت "ثورة يوليو"، حيث خاضت من بعدها عددا من المعارك دفاعا عن حريتها، وكان لجهود الدبلوماسية دور لا يقل عن القتال العسكري.

ومع الاحتفال بمئوية "الدبلوماسية المصرية"، تستعرض "الشروق" في حلقات مسلسلة مواقف من حياة أبرز الشخصيات الدبلوماسية في التاريخ الحديث، وذلك على مدى الثُلث الثاني من شهر رمضان المبارك.

وإلى الحلقة الثانية..

تناولنا في الحلقة السابقة كواليس تعيين عمرو موسى وزيرا للخارجية في مايو 1991، الذي استمر في منصبه على رأس الدبلوماسية المصرية لعقد من الزمن، صاحبها العديد من المواقف المميزة.

من أبرز مهام وزير الخارجية، تأتي عملية اختيار السفراء الممثلين لمصر بالخارج، ولم تأخذ تلك المهمة بالنسبة لعمرو موسى الطبيعة الروتينية والرسمية الجامدة، بل اتّبع مدرسته الخاصة، مهتما بتفاصيل كانت لا تلقى اهتمام غيره، وذكر تفاصيل ذلك في الجزء الأول من مذكراته "كتابيه.. النشأة وسنوات الدبلوماسية"، تحرير الكاتب الصحفي خالد أبو بكر، ونشرتها "دار الشروق" في عام 2017.

يقول موسى: "كنت أدقق بشدة في عملیة اختیار السفراء لتولي المواقع المختلفة؛ لأنني كنت أهتم كثیًرا بمواصفات معینة ربما لم یهتم بها غیري، والواقع أنني تعودت على قضاء وقت طویل في اختیار كل سفیر على حدة".

وعن سبب ذلك، أوضح موسى: "كانت هناك عواصم أو مناصب دبلوماسیة محددة تقتضي نوعیة معینة من السفراء؛ لأهمیة الموقع وخطورة المهمة، ولأن السفیر في هذه المواقع، وكذلك زوجته، یقتربان كثیًرا من قمة المجتمع الدولي برجاله وسیداته، بسیاسییه واقتصادییه ومصرفییه، بأدبائه وفنانیه، وخلق الصلة معهم یسهل للسفیر ولمصر الانفتاح على معلومات وانطباعات واستشرافات، هي المطلوب -في رأیي- التوصل إلیها".

وعرض موسى عددا من الأمثلة التي أظهرت فلسفته في الاختيار، التي أكد أن بعضها طريف، ورغم ذلك لم يخرج عنها قط، ونجح في تنفيذها كلها، وكان تفهم الرئيس مهمًّا وضروريًّا، وأهم هذه القواعد ما يلي:‏

- السفیر في السعودیة یجب ألا یكون قصیر القامة، فالعائلة السعودیة الحاكمة یتمیز معظم رجالها بالطول، و"لم أكن أرید أن ینظروا إلى السفیر المصري من علو".

وتطبیقا لذلك، "طلبت من (محمد كامل عمرو)، سفیرنا في الصین (ووزیر الخارجیة بعد ذلك)، أن یستعد للنقل من بكین إلى الریاض. والسفیر عمرو له مزایا عدیدة وذو كفاءة عالیة، وعمل في البنك الدولي لسنوات طویلة، ویتمیز بالطول، ومن ثم نقلته إلى الرياض رغمًا عنه، وإنما عن اقتناع بصحة وأهمية ذلك. وقد وافق الرئيس على ذلك، واعتبر الأمر تجديدًا طريفًا".‏

- السفراء ذوو الكفاءة في ذاتهم من دون زوجاتهم، تحترم كفاءاتهم، وینقلون إلى عواصم هامة لا تحتاج إلى دور خاص للزوجة.

- السفراء الذین یعملون في العالم العربي یجب أن یتمیزوا بحسن الاطلاع، والاقتناع بالصلة القومیة، وكذلك بالذوق والكیاسة والعین الملیانة.

- السفراء في دول المغرب العربي، یُفضل من یتحدث الفرنسیة، إلى جانب إجادة العربیة.

- السفير في بيروت، يجب أن يكون اجتماعيًّا ومنفتحًا على الناس.

‫- ضروري من نسبة للشباب، بالإضافة إلى نسبة ممن يقتربون من سن التقاعد، فالنوع الأول يتميز بالإقدام والحماسة، والثاني يتميز بالخبرة والحكمة، و"كنت أقرأ ذلك في برقياتهم وتقاريرهم، واستفادت الوزارة منهما معا".

- لابد من عدد من السفيرات، و"نجحنا في ذلك إلى درجة لا بأس بها".

وغدا نلتقي في حلقة جديدة..

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