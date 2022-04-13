إيرلندا تخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز والكهرباء

تعتزم إيرلندا تخفيض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الغاز والكهرباء بمقدار ملحوظ لفترة مؤقتة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

وأوضحت وزارة المالية الإيرلندية في دبلن اليوم الأربعاء أن هذه الضريبة ستنخفض من 5ر13% إلى 9% فقط، في الفترة بين أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

وذكرت الوزارة أن هذا التخفيض سيعادل الزيادة الوشيكة في ضريبة ثاني أكسيد الكربون ،التي سيتم تطبيقها في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال وزير المالية الايرلندي باسكال دونهوي، إن هذه الخطوة ستوفر لكل أسرة في المتوسط أكثر من 50 يورو من تكاليف الغاز و70 يورو من تكاليف الكهرباء في العام.

كانت الحكومة الايرلندية خفضت ضريبة الوقود في وقت سابق.

يشار إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا كانت في طليعة الأسباب، التي أدت إلى تنامي الارتفاع في تكاليف المعيشة في ايرلندا وفي العديد من الدول الأخرى، وقد وصل معدل التضخم في ايرلندا في الشهر الماضي إلى 7ر6% وهو أعلى مستوى يصل له منذ نحو 40 عاما.

يذكر أن حماة المستهلك في بريطانيا المجاورة لايرلندا، يطالبون منذ فترة طويلة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وعد بإتخاذ هذه الخطوة بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي؛ غير أن حكومته قررت في الفترة الأخيرة أنها لن تنفذ هذا الإعلان.

في المقابل، يحذر حماية المستهلك من أن انفجار تكاليف الغاز يمكن أن يسبب فقرا في الطاقة بالنسبة لملايين البريطانيين.