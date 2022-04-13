الجزائر: حضور جماهيري مكثف لمباراتي سطيف وبلوزداد مع الترجي والوداد بأبطال أفريقيا

قررت السلطات الحكومية بالجزائر، اليوم الأربعاء، السماح بحضور الجماهير في مباراتي وفاق سطيف مع الترجي التونسي، وشباب بلوزداد مع الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويلتقي سطيف مع ضيفه الترجي بعد غد الجمعة، على ملعب الخامس يوليو في العاصمة الجزائرية، بينما يواجه شباب بلوزداد ضيفه الوداد الرياضي السبت المقبل على نفس الملعب.

وقررت إدارة ملعب 5 يوليو، حسب الموقع الاخباري الالكتروني "سبورتس نيوز ديزاد" طرح 50 ألف تذكرة للبيع خاصة بمباراة وفاق سطيف والترجي، و60 ألف تذكرة لمباراة شباب بلوزداد والوداد البيضاوي.

يذكر ان تواجد الجماهير في ملاعب العاصمة الجزائرية كان معلقا قبل اليوم، بخلاف الكثير من المدن الأخرى.