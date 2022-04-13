بلينكن يؤكد أهمية الشراكة الأمريكية الهندية لمعالجة مشكلات القرن الحادي والعشرين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن أهمية الشراكة الأمريكية الهندية لمعالجة مشكلات القرن الحادي والعشرين.

جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها بلينكن في ندوة بجامعة هوارد الأمريكية بواشنطن عن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التعليم.

وسلط الوزير الأمريكي في كلمته الضوء على العلاقات الأكاديمية العميقة بين الولايات المتحدة والهند، قائلا "إن جامعة هوارد لها تاريخ في بناء الروابط بين الهند والولايات المتحدة، وأن هناك مالا يقل عن مائتي ألف طالب هندي يدرسون في جامعات أمريكية، وذلك بالإضافة إلى أن هناك أيضاً الكثير من الطلاب الأمريكيين الذين يدرسون ويعملون في الهند من خلال برامج ومنح دراسية".

وأضاف بلينكن قائلا "إنني مقتنع بأن الشراكة الاستراتيجية الأمريكية الهندية أمر ضروري لمعالجة مشكلات القرن الحادي والعشرين"، منوهًا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل بشأن التعليم وتدريب المهارات في المعاهد الأكاديمية بالولايات المتحدة والهند للعمل معًا من أجل إعداد برنامج مشترك جديد في مجال الأبحاث.